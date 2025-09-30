Sinner-Tien Finale ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner tornerà nuovamente in campo ai China Open 2025 di tennis: l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1, affronterà nella finale del tabellone principale di singolare maschile lo statunitense Learner Tien sul Capital Group Diamond nella giornata di domani, mercoledì 1° ottobre. Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 05.30 italiane, dopo la finale di doppio maschile, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 8.00 italiane: la sfida tra l’azzurro e lo statunitense sarà la prima in assoluto sul circuito maggiore. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Learner Tien sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

