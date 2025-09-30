Sinner-Tien finale Atp Pechino 2025 | a che ora inizia e dove vederla in diretta

Today.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner sfiderà Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp e numero 1 del seeding, è approdato all'ultimo atto del China Open, dopo aver superato l'ostacolo Alex De Minaur in semifinale nonostante alcuni problemi fisici, per il terzo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - tien

ATP Pechino 2025, de Minaur sulla strada di Sinner verso la finale. Tien affronta il redivivo Medvedev

Sinner in finale all’Apt Cina: battuto De Minaur in tre set. Ora sfida con Medvedev o Tien

Sinner fatica ma piega ancora De Minaur. Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev

sinner tien finale atpSinner-Tien, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Pechino - Il tennista azzurro alla caccia del 3° titolo stagionale afrontando per la prima volta il giovane statunitense ... Da tuttosport.com

sinner tien finale atpSinner-Tien all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streaming - Il numero 2 al mondo affronterà l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking) in finale all'Atp 500 di Pechino. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tien Finale Atp