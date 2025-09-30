Sinner-Tien finale Atp Pechino 2025 | a che ora inizia e dove vederla in diretta
Jannik Sinner sfiderà Learner Tien nella finale dell'Atp 500 di Pechino. Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp e numero 1 del seeding, è approdato all'ultimo atto del China Open, dopo aver superato l'ostacolo Alex De Minaur in semifinale nonostante alcuni problemi fisici, per il terzo. 🔗 Leggi su Today.it
