Sinner supera De Minaur in tre set sudati | l’azzurro si aggiudica la finale

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un match tra grandi amici che è sempre emozionante vedere sfidarsi. Si tratta di Jannik Sinner e Alex De Minaur che si sono incontrati sul cemento cinese per gareggiare nella semifinale del China Open, che, però, come da aspettarsi, è finita solo in un modo. Ma finché non si vedono segnati in tabellone i numeri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sinner supera de minaur in tre set sudati l8217azzurro si aggiudica la finale

© Ildifforme.it - Sinner supera De Minaur in tre set sudati: l’azzurro si aggiudica la finale

In questa notizia si parla di: sinner - supera

Wimbledon, Sinner supera Shelton in tre set e vola in semifinale

“I superpoteri psicologici di Jannik Sinner”, l’esperto: “Resilienza che supera l’ordinario”

Jannik Sinner: “Il lavoro supera il talento, i giorni brutti mi hanno aiutato. Mia mamma soffre tanto per me”

sinner supera de minaurSinner supera uno stoico De Minaur in tre set e si prende la finale a Pechino - L’altoatesino fatica a tratti, ma viene a capo con personalità di un match non semplice e domani si giocherà il titolo Jannik Sinner torna in finale a Pechino per il terzo anno consecutivo. tennisitaliano.it scrive

sinner supera de minaurJannik Sinner lascia un set a de Minaur, supera un fastidio fisico e accede in finale a Pechino - Jannik Sinner è in finale per il terzo anno consecutivo all'ATP 500 di Pechino. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Supera De Minaur