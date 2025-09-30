Sinner supera De Minaur in semifinale e conquista la terza finale consecutiva a Pechino

Sinner batte ancora una volta De Minaur: nonostante qualche problema fisico, l’italiano approda in finale per la terza volta consecutiva a Pechino. Jannik Sinner conquista l’ennesima finale stagionale. A Pechino è la terza volta consecutiva che l’italiano riesce a conquistare l’ultimo atto del torneo. All’ATP 500 di Pechino contro l’australiano Alex de Minaur, l’altoatesino ha anche accusato un problema fisico ma ha poi stretto i denti e conquistato la finale. Sinner va in finale all’ATP 500 di Pechino: in semifinale superato De Minaur. Jannik Sinner ha, nel corso della semifinale, accusato un problema muscolare al gluteo sinistro che lo ha messo in difficoltà nel secondo set. 🔗 Leggi su Sportface.it