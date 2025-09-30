Sinner sperimenta per due set poi fa fuori De Minaur | a Pechino giocherà la settima finale in stagione
Jannik Sinner vince contro Alex De Minaur per l’undicesima volta in undici partite e conquista la finale all’ Atp 500 di Pechino, la settima in stagione nonostante i tre mesi di stop per il caso Clostebol. 6-3, 4-6, 6-2 il finale in circa due ore e mezza di partita, con Sinner che ha perso un secondo set (il primo contro l’australiano dopo 21 consecutivi vinti) dove ha sperimentato tanto come contro T erence Atmane ai quarti. Nel terzo ha alzato il livello, è tornato al “suo” tennis e nei momenti decisivi è rimasto concentrato, sfruttando con cinismo le occasioni lasciate da De Minaur. Adesso dovrà attendere il vincitore tra Alexander Zverev e Learner Tien per portare a casa il primo 500 della stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
