Jannik Sinner vince contro Alex De Minaur per l’undicesima volta in undici partite e conquista la finale all’ Atp 500 di Pechino, la settima in stagione nonostante i tre mesi di stop per il caso Clostebol. 6-3, 4-6, 6-2 il finale in circa due ore e mezza di partita, con Sinner che ha perso un secondo set (il primo contro l’australiano dopo 21 consecutivi vinti) dove ha avuto qualche problemino fisico, ma ha sperimentato tanto come contro T erence Atmane ai quarti. Nel terzo ha alzato il livello, è tornato al “suo” tennis e nei momenti decisivi è rimasto concentrato, sfruttando con cinismo le occasioni lasciate da De Minaur. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner sperimenta per due set, poi batte De Minaur tra fastidi al gluteo e crampi: a Pechino giocherà la settima finale in stagione