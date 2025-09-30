Sinner soffre ma vola in finale a Pechino battuto De Minaur in tre set
Jannik Sinner supera l'australiano Alex De Minaur (n.8 al mondo) in tre set (6-3 4-6 6-2) e raggiunge per la terza volta consecutiva la finale dell'ATP 500 di Pechino. Stavolta non affronterà Carlos Alcaraz, contro di cui perse lo scorso ma attende il vincente della seconda semifinale tra l'americano Tien e il russo Medvedev. Mentre il processo di rinnovamento del suo gioco, in particolare del servizio, continua, l'azzurro continua a vincere. Reduce dalla vittoria contro Marozsan nei quarti di finale, mentre nei turni precedenti ha superato Cilic all'esordio e Atmane negli ottavi. Sinner vince una semifinale più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sinner sperimenta per due set, poi fa fuori De Minaur: a Pechino giocherà la settima finale in stagione - Jannik Sinner vince contro Alex De Minaur per l’undicesima volta in undici partite e conquista la finale all’ Atp 500 di Pechino, la settima in stagione nonostante i tre mesi di stop per il caso Clost ... Riporta ilfattoquotidiano.it