Sinner racconta l'imprevisto | Ho avuto la diarrea ho perso liquidi Forse per la tensione

Il numero due al mondo ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni in vista della finale di Pechino che gioca domani (alle 8 ora italiana) con Tien. "Sto bene e non sono affatto preoccupato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner racconta l’imprevisto: “Ho avuto la diarrea, ho perso liquidi. Forse per la tensione” - Il numero due al mondo ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni in vista della finale di Pechino che gioca domani (alle 8 ora italiana) con Tien ... Segnala fanpage.it

Sinner, finale a Pechino con il dubbio: “Il problema fisico? Ho una notte per recuperare” - Il numero 2 del mondo nel corso della semifinale vinta in 3 set con De Minaur si è toccato a lungo sotto il gluteo sinistro: “Starò bene, in partite del ... Si legge su repubblica.it