Sinner racconta l'imprevisto | Ho avuto la diarrea ho perso liquidi Forse per la tensione

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero due al mondo ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni in vista della finale di Pechino che gioca domani (alle 8 ora italiana) con Tien. "Sto bene e non sono affatto preoccupato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - racconta

Basile racconta l’allenamento con Sinner a Wimbledon: “A un certo punto mi ha fatto una domanda”

Sinner racconta la festa per il trionfo a Wimbledon: “Stiamo bevendo abbastanza, mi gira la testa”

Tennis, Sinner racconta Wimbledon e rivela: “Ho quasi pianto”

sinner racconta imprevisto hoSinner racconta l’imprevisto: “Ho avuto la diarrea, ho perso liquidi. Forse per la tensione” - Il numero due al mondo ha spazzato via ogni dubbio sulle sue condizioni in vista della finale di Pechino che gioca domani (alle 8 ora italiana) con Tien ... Segnala fanpage.it

sinner racconta imprevisto hoSinner, finale a Pechino con il dubbio: “Il problema fisico? Ho una notte per recuperare” - Il numero 2 del mondo nel corso della semifinale vinta in 3 set con De Minaur si è toccato a lungo sotto il gluteo sinistro: “Starò bene, in partite del ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Racconta Imprevisto Ho