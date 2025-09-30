Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino Ma a Shanghai lo spagnolo non ci sarà…

Oasport.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue a suon di vittorie a distanza il duello nel ranking ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due, non si ritroveranno l’uno contro l’altro a Shanghai visto il forfait dello spagnolo, finora hanno replicato il risultato ottenuto nella medesima settimana della scorsa stagione. Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: quest’oggi, invece, l’iberico ha vinto il torneo di Tokyo, mentre l’azzurro ha raggiunto la finale a Pechino. Nel prossimo aggiornamento del ranking lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330. 🔗 Leggi su Oasport.it

sinner pu242 guadagnare punti su alcaraz nel ranking atp vincendo a pechino ma a shanghai lo spagnolo non ci sar2248230

© Oasport.it - Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino. Ma a Shanghai lo spagnolo non ci sarà…

In questa notizia si parla di: sinner - guadagnare

Ecco quanto può guadagnare Sinner nel 2025

“Una cifra mai vista”. Paperone Sinner, ecco quanto può guadagnare nel suo anno d’oro

Quanti punti può guadagnare o perdere Jannik Sinner a Cincinnati? Il ranking ATP turno per turno

sinner pu242 guadagnare puntiSinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino. Ma a Shanghai cambierà tutto… - Prosegue a suon di vittorie a distanza il duello nel ranking ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due, che potranno ritrovarsi l'uno ... Scrive oasport.it

Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz nel ranking ATP? Le prospettive tra Pechino e Tokyo - 5 e si è così qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Pu242 Guadagnare Punti