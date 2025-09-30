Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino Ma a Shanghai lo spagnolo non ci sarà…

Prosegue a suon di vittorie a distanza il duello nel ranking ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due, non si ritroveranno l’uno contro l’altro a Shanghai visto il forfait dello spagnolo, finora hanno replicato il risultato ottenuto nella medesima settimana della scorsa stagione. Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: quest’oggi, invece, l’iberico ha vinto il torneo di Tokyo, mentre l’azzurro ha raggiunto la finale a Pechino. Nel prossimo aggiornamento del ranking lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330. 🔗 Leggi su Oasport.it

