Prosegue a suon di vittorie a distanza il duello nel ranking ATP tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz: i due, che potranno ritrovarsi l’uno contro l’altro soltanto in finale a Shanghai, finora hanno replicato il risultato ottenuto nella medesima settimana della scorsa stagione. Lo scorso anno i due si scontrarono in finale a Pechino e fu Alcaraz ad avere la meglio: quest’oggi, invece, l’iberico ha vinto il torneo di Tokyo, mentre l’azzurro ha raggiunto la finale a Pechino. Nel prossimo aggiornamento del ranking lo spagnolo, dunque, scarterà 500 punti, mentre l’azzurro ne perderà 330. I due, dunque, incamerano al momento gli stessi punti che scarteranno domani, quando ci sarà l’aggiornamento al termine della finale di Pechino: l’iberico, che è partito ad inizio torneo con 590 punti di margine sull’italiano nella classifica virtuale, al momento ne vanta invece 760. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner può guadagnare punti su Alcaraz nel ranking ATP vincendo a Pechino. Ma a Shanghai cambierà tutto…