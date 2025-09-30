Senza smarrire lucidità, Jannik Sinner ha piegato nuovamente Alex De Minaur nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino, chiudendo 6-3 4-6 6-2 e assicurandosi un posto in finale, dove l’italiano numero due del mondo attenderà il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Learner Tien. Una corsa verso l’ultimo atto Il cammino dell’azzurro in territorio cinese, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Sinner piega De Minaur e stacca il pass per la finale di Pechino