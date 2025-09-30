Sinner piega De Minaur e stacca il pass per la finale di Pechino
Senza smarrire lucidità, Jannik Sinner ha piegato nuovamente Alex De Minaur nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino, chiudendo 6-3 4-6 6-2 e assicurandosi un posto in finale, dove l’italiano numero due del mondo attenderà il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Learner Tien. Una corsa verso l’ultimo atto Il cammino dell’azzurro in territorio cinese, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sinner - piega
Cobolli lotta ma si piega a Djokovic: sarà lui in semifinale con Sinner
Sinner piega Shelton, è in semifinale a Wimbledon: sfiderà Djokovic
Sinner piega Shapovalov e vola agli ottavi agli Us Open
Sinner soffre ma piega Atmane a Pechino: «Cerco di fare cose nuove, ma non devo esagerare» - X Vai su X
TENNIS | Al torneo di Pechino Sinner piega Atmane in 3 set e va ai quarti https://gazzettadelsud.it/?p=2105889 - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino: Sinner piega la resistenza di de Minaur. Terza finale consecutiva in Cina - 2 del mondo disinnesca una versione ottima dell'australiano e, nelle difficoltà, il servizio torna ad essere il fattore in più ... Segnala ubitennis.com
Sinner fatica ma piega ancora De Minaur. Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev - Jannik Sinner conquista la trentesima finale della carriera, la terza consecutiva a Pechino, battendo Alex de Minaur in una partita dura, durissima, sicuramente diversa dalle ultime che aveva giocato ... Segnala msn.com