Sinner missione finale a Pechino compiuta | De Minaur ko Sconfitti anche i crampi e un dolore al gluteo
Pechino, 30 settembre 2025 – Sinner batte anche i ‘demoni’. Quelli dietro ai dubbi di un nuovo gioco in costruzione e l’altro, ‘Demon’, sì, Alex De Minaur: il tennista australiano, grattacapo sempre difficile per tutti, oggi battuto per l’undicesima volta, non senza qualche problema. Il 6-3, 4-6, 6-2 che porta l’azzurro in finale nell’Atp 500 di Pechino è un’altra prova di carattere del numero 2 al mondo. Velocità, potenza, servizio. Le prime battute del set iniziale sono racchiuse in tre parole. Il soldatino australiano, è rapido, Jannik, potente e incisivo fra risposta e servizio (in campo oltre il 70 per cento di prime). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
