Sinner l’avversario in finale ha solo 19 anni | eliminato Medvedev
Il prossimo avversario di Jannik Sinner per la finale a Pechino ha solo 19 anni: Medvedev si è ritirato nel corso del terzo set. Jannik Sinner ha conquistato un’altra finale in questa stagione. Si tratta della terza finale consecutiva a Pechino. Il tennista altoatesino ha eliminato Alex De Minaur in semifinale nonostante un piccolo problema fisico. L’ex numero uno al mondo, dopo aver perso il secondo set, ha conquistato il terzo con un parziale molto positivo: 6-2. Carlos Alcaraz ha già alzato il trofeo nell’ATP 500 di Tokyo, proprio questa mattina. Jannik ha tutte le intenzioni di fare lo stesso a Pechino, nella finale di domani. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dimitrov ko, il bellissimo gesto di Sinner non passa inosservato: un gentleman con l’avversario
Precedenti favorevoli per Sinner con Shelton. Ma il vero avversario sarà il fisico
Wimbledon, è l'ora di Sinner-Shelton: chi è l’americano avversario di Jannik
