Sinner in finale all’Apt Cina | battuto De Minaur in tre set Ora sfida con Medvedev o Tien
Jannik Sinner torna ancora una volta in finale, la terza, al China Open di Pechino e trentesima in carriera. Il n.2 del mondo ha battuto nella prima semifinale del torneo in tre set il n. 8 Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 in poco più di 2 ore e venti minuti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
