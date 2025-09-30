Sinner in finale al China Open a Pechino | orari e dove guardare la partita contro Tien
Jannik Sinner si prepara alla finale del China Open a Pechino. Il tennista italiano, Jannik Sinner, ha raggiunto nuovamente la fase conclusiva del prestigioso torneo ATP 500 di Pechino, dimostrando grande determinazione e resilienza. Dopo aver superato avversari di alto livello e affrontato una partita difficile contro De Minaur, il giocatore si appresta a disputare la sua terza finale consecutiva in questa manifestazione. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione nel circuito mondiale. Il percorso di Sinner nel torneo di Pechino. Sinner è arrivato alla finale dopo aver eliminato diversi avversari di rilievo, tra cui Cilic, Amame e Marozsan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
#NEWS - #Tennis Battuto #DeMinaur, #Sinner in finale a #Pechino: 'Mi sento bene, per la finale tutto ok'. #Jannik si è imposto sull'australiano 6-3 4-6 6-2. E' la sua 41ª vittoria stagionale a fronte di sole 5 sconfitte. Durante il match l'azzurro ha accusato cramp - X Vai su X
Tg2. . #Sinner soffre ma vince contro #DeMinaur e conquista la finale del torneo atp 500 di #Pechino. #VincenzoMontella, ct della nazionale turca al Tg2 racconta: "Un onore e un orgoglio per me rappresentare l'Italia all'estero". Al #Tg2Rai ore 13,00 #30sette - facebook.com Vai su Facebook
