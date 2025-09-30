Sinner in finale al China Open a Pechino | orari e dove guardare la partita contro Tien

Jannik Sinner si prepara alla finale del China Open a Pechino. Il tennista italiano, Jannik Sinner, ha raggiunto nuovamente la fase conclusiva del prestigioso torneo ATP 500 di Pechino, dimostrando grande determinazione e resilienza. Dopo aver superato avversari di alto livello e affrontato una partita difficile contro De Minaur, il giocatore si appresta a disputare la sua terza finale consecutiva in questa manifestazione. La sfida rappresenta un’occasione importante per consolidare la propria posizione nel circuito mondiale. Il percorso di Sinner nel torneo di Pechino. Sinner è arrivato alla finale dopo aver eliminato diversi avversari di rilievo, tra cui Cilic, Amame e Marozsan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

