Sinner in finale a Pechino battuto De Minaur in 3 set

"Sono soddisfatto, match equilibrato e di alto livello", le parole dell'italiano a fine partita PECHINO (CINA) - Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

