Sinner in finale a Pechino battuto De Minaur in 3 set
"Sono soddisfatto, match equilibrato e di alto livello", le parole dell'italiano a fine partita PECHINO (CINA) - Jannik Sinner in finale al "China Open", Atp 500 di Pechino in corso al Beijing Olympic Green Tennis Center (montepremi 4.016.050 dollari). Prima testa di serie, il numero 2 del mondo in.
Dopo la vittoria su Alex De Minaur e l'approdo nella terza finale consecutiva a Pechino, Jannik Sinner ha parlato di quello che è stato il match, del suo servizio e delle prime sensazioni sulla finale di domani ? "È stata una partita molto equilibrata, nel terzo
Per il terzo anno consecutivo, Sinner conquista la finale al torneo Atp 500 di Pechino. Il n°2 azzurro ha battuto la terza testa di serie del seeding, Alex De Minaur, con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2 in quasi due ore e mezza di gioco.
