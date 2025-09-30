Sinner i crampi non ti fermano! De Minaur si inchina | gli highlights

Qualche dolore per via dei crampi durante il terzo set, ma niente paura per l'altoatesino: Jannik Sinner batte De Minaur in tre set: 6-3 4-6 6-2 i parziali, con l'azzurro che approda così alla finale dell'Atp 500 di Pechino. Il colpo più imperdibile? Una smorzata clamorosa a cui l'australiano proprio non può arrivare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner, i crampi non ti fermano! De Minaur si inchina: gli highlights

In questa notizia si parla di: sinner - crampi

Mio figlio ha vinto con i crampi #Sinner

Sinner oggi contro Atmane: la vittoria in tre set, sali al francese per i crampi Leggi ora https://www.lidentita.it/sinner-oggi-contro-atmane-in-corso-il-match-a-pechino/

