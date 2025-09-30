Sinner fatica ma supera De Minaur e va in finale |   Problemi fisici? Starò bene contento del livello Cronaca

Xml2.corriere.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik fatica ma conquista la sua trentesima finale, inconterà Tien o Medvedev per il titolo a Pechino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner fatica ma supera de minaur e va in finale 160 problemi fisici star242 bene contento del livello cronaca

© Xml2.corriere.it - Sinner fatica ma supera De Minaur e va in finale:  «Problemi fisici? Starò bene, contento del livello» Cronaca

In questa notizia si parla di: sinner - fatica

Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon:  Carlos tiene il servizio con fatica, Jannik sta giocando meglio ora  Live 4-6 6-4 2-3

Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon:  Jannik fatica ma poi tiene il servizio con due ace di fila  Live 4-6 6-4 4-4

sinner fatica supera deJannik Sinner lascia un set a de Minaur, supera un fastidio fisico e accede in finale a Pechino - Jannik Sinner è in finale per il terzo anno consecutivo all'ATP 500 di Pechino. Lo riporta oasport.it

sinner fatica supera deSinner supera uno stoico De Minaur in tre set e si prende la finale a Pechino - L’altoatesino fatica a tratti, ma viene a capo con personalità di un match non semplice e domani si giocherà il titolo Jannik Sinner torna in finale a Pechino per il terzo anno consecutivo. Segnala tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Fatica Supera De