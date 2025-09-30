Sinner fatica ma supera De Minaur e va in finale | Problemi fisici? Starò bene contento del livello Cronaca
Jannik fatica ma conquista la sua trentesima finale, inconterà Tien o Medvedev per il titolo a Pechino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: sinner - fatica
Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Carlos tiene il servizio con fatica, Jannik sta giocando meglio ora Live 4-6 6-4 2-3
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Jannik fatica ma poi tiene il servizio con due ace di fila Live 4-6 6-4 4-4
ATP 500 PECHINO: SINNER FATICA TRE SET MA SI IMPONE 6-4, 5-7, 6-0 CONTRO ATMANE, FACILE ESORDIO PER IL DOPPIO ERRANI -PAOLINI - X Vai su X
Atp Pechino, Sinner fatica ma c'è la vittoria contro Atmane: qualificato ai quarti - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner lascia un set a de Minaur, supera un fastidio fisico e accede in finale a Pechino - Jannik Sinner è in finale per il terzo anno consecutivo all'ATP 500 di Pechino. Lo riporta oasport.it
Sinner supera uno stoico De Minaur in tre set e si prende la finale a Pechino - L’altoatesino fatica a tratti, ma viene a capo con personalità di un match non semplice e domani si giocherà il titolo Jannik Sinner torna in finale a Pechino per il terzo anno consecutivo. Segnala tennisitaliano.it