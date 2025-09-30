Sinner fatica ma piega ancora De Minaur Domani alle 8 la finale contro Tien o Medvedev
Jannik salva 11 palle break su 12, cede un set ma dopo 2 ore e 20 doma l'australiano già battuto nei 10 precedenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - fatica
Monaco: “La caduta di Sinner? Faccio fatica a capire come si sia fatto male. Ha una soglia del dolore differente”
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Carlos tiene il servizio con fatica, Jannik sta giocando meglio ora Live 4-6 6-4 2-3
Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon: Jannik fatica ma poi tiene il servizio con due ace di fila Live 4-6 6-4 4-4
