Prima si è toccato il gluteo sinistro. Più volte. Poi ha mostrato qualche difficoltà negli spostamenti. Quando sembrava essersi ripreso, ecco anche i crampi nell'ultimo game. Non è stata una vittoria semplice quella di Jannik Sinner contro Alex De Minaur, che vale la finale a Pechino, la settima in stagione su otto tornei giocati ( solo ad Halle non ci è riuscito ). L'azzurro ha battuto l'australiano per l'undicesima volta in carriera, ma a fatica con i parziali di 6-3, 4-6, 6-2 in circa due ore e mezza di partita. " Ho cercato di non perdere energie mentali, è stata una partita difficile e sono contento.

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner e l’incognita fisico dopo i dolori con De Minaur: “Partita dura, ho una notte per recuperare”