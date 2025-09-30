Sinner è corsa alla rimonta nel ranking

Sinner batte De Minaur in semifinale a Pechino e può vincere questo torneo ATP. L’obiettivo è quello di recuperare la testa del ranking. Di seguito quanto leggiamo su “SkySport”. C arlos Alcaraz, con il successo nel torneo di Tokyo, riesce a difendere i 500 punti che scartava dal trionfo di dodici mesi fa a Pechino, ma non giocherà il Masters 1000 di Shanghai. Sinner può superarlo qualora vincesse Pechino, Shanghai e Vienna. Ecco la situazione per la corsa al n°1 del mondo. Sinner, il rivale Alcaraz assente a Shangai. Carlos Alcaraz continua la sua incredibile marcia: trionfa a Tokyo e difende i 500 punti da scartare con il successo di 12 mesi fa a Pechino. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

