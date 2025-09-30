Sinner e Alcaraz si spartiscono l’Asia | l’italiano in finale al China Open di Pechino lo spagnolo a Tokyo

Jannik Sinner torna ancora una volta in finale, la terza, al China Open di Pechino e trentesima in carriera. Il n.2 del mondo ha battuto nella prima semifinale del torneo in tre set il n. 8 Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 4-6 6-2 in poco più di 2 ore e venti minuti di un match che solo nel secondo set, complice un problema alla coscia destra che si ripresenta nelle battute finali del terzo, vede un rallentamento della corsa dell’azzurro verso il match che assegnerà il trofeo. China Open: non c’è due senza tre per Sinner. Ora Sinner aspetterà il vincente tra lo statunitense Learner Tien e il russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner e Alcaraz si spartiscono l’Asia: l’italiano in finale al China Open di Pechino, lo spagnolo a Tokyo

