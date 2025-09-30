Il duello al vertice tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il vertice del ranking ATP è tornato, anche se a distanza. L?azzurro è impegnato a Pechino, mentre lo spagnolo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner e Alcaraz battono Marozsan e Ruud: come cambia il ranking dopo i match di Pechino e Tokyo