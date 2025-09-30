Sinner depenna i problemi fisici | Ho una notte per recuperare starò bene La finale dà adrenalina

Jannik Sinner durante la partita con de Minaur, a più riprese, ha accusato problemi fisici. Dopo il successo, però, ha minimizzato il problema. È pronto per la finale del ATP 500 di Pechino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - depenna

Gaia Piccardi, inviata a New York) Ancora loro, come a Roma, Parigi, Londra e Cincinnati. Ancora Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale di uno Slam, il terzo stagionale. Ancora il numero uno e il numero due del ranking (con altissime ambizioni di sorpas - facebook.com Vai su Facebook

Sinner soffre ma supera De Minaur e i problemi fisici: terza finale consecutiva a Pechino per Jannik - Diretta live del match tra Sinner e De Minaur, con Jannik che sfida l'amico Alex per conquistare la terza finale consecutiva all'ATP 500 di Pechino e accorciare su Alcaraz ... Scrive sport.virgilio.it

Jannik Sinner accusa un nuovo problema fisico: cosa é successo contro De Minaur e il punteggio esatto del primo fastidio - 2 del mondo alle prese con un nuovo problema fisico nella sfida valida per le semifinali dell'ATP500 di Pechino (Cina) ... Riporta oasport.it