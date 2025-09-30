Sinner-De Minaur oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta
(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik
US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti
US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti
Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook
ATP Pechino: Sinner-de Minaur, rivalità a senso unico - X Vai su X
Sinner-De Minaur diretta Cina Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE - Il numero due al mondo sfida l'australiano a Pechino: in palio la qualificazione all'ultimo atto del torneo Atp 500. corrieredellosport.it scrive
Sinner-De Minaur, diretta Pechino: la semifinale in tempo reale - Il numero 2 al mondo contende all'australiano numero 7 l'accesso all'ultimo atto del 500 cinese in programma l'1 ottobre ... Si legge su tuttosport.com