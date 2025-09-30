Sinner-de Minaur oggi ATP Pechino 2025 | orario tv programma streaming
Tempo di semifinale per Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 del mondo cercherà l’undicesima vittoria in altrettanti confronti diretti contro Alex de Minaur. L’australiano, dal canto suo, sta rincorrendo le ATP Finals: nella corsa per Torino è all’interno di una lotta decisamente ampia. Per Sinner è ricerca di una terza finale consecutiva nella capitale cinese, dopo la vittoria su Medvedev del 2023 e la sconfitta contro Alcaraz del 2024. Il suo avversario è appena alla seconda partecipazione da queste parti, e proprio da Medvedev perse nel 2023 a livello di secondo turno dopo un’autentica battaglia d’esordio contro una delle ultime belle versioni di Andy Murray. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - minaur
US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik
US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti
US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti
Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook
#sinner, quando gioca contro De Minaur? Orario e dove vederla in tv e streaming la semifinale all'Atp 500 di Pechino - X Vai su X
Sinner–De Minaur in diretta tv, semifinale Atp Pechino: dove vederla e orario. La polemica di Jannik - Martedì 30 settembre 2025 il tennista altoatesino va a caccia della terza finale consecutiva contro l’australiano numero 3 del seeding: canale e streaming ... Lo riporta libero.it
Sinner, il record contro De Minaur nasconde un pericolo. E dalla Francia arriva una bordata: “Così esce dalla Top10” - ATP Pechino, il record di Sinner contro De Minaur nasconde un pericolo. Scrive sport.virgilio.it