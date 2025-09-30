Sinner-de Minaur oggi ATP Pechino 2025 | orario tv canale streaming

Tempo di semifinale per Jannik Sinner a Pechino. Il numero 2 del mondo cercherà l’undicesima vittoria in altrettanti confronti diretti contro Alex de Minaur. L’australiano, dal canto suo, sta rincorrendo le ATP Finals: nella corsa per Torino è all’interno di una lotta decisamente ampia. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR DALLE 8.00 Per Sinner è ricerca di una terza finale consecutiva nella capitale cinese, dopo la vittoria su Medvedev del 2023 e la sconfitta contro Alcaraz del 2024. Il suo avversario è appena alla seconda partecipazione da queste parti, e proprio da Medvedev perse nel 2023 a livello di secondo turno dopo un’autentica battaglia d’esordio contro una delle ultime belle versioni di Andy Murray. 🔗 Leggi su Oasport.it

