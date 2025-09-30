Sinner-De Minaur Jannik va va a servire per il primo set 5-3 | Ieri il ritiro di Musetti tra i fischi

Undicesimo confronto tra il n. 2 del mondo e l'australiano: Jannik Sinner ha vinti i precedenti dieci. In palio la finale contro il vincente di Tiem-Medvedev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-De Minaur, Jannik va va a servire per il primo set 5-3 | Ieri il ritiro di Musetti (tra i fischi)

Sinner-De Minaur 4-2, in palio la finale dell'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria contro Marozsan ai quarti di finale, match che Jannik Sinner ha vinto in due set, è già tempo di pensare alla semifinale. Riporta leggo.it

Sinner-De Minaur diretta Cina Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE - Il numero due al mondo sfida l'australiano a Pechino: in palio la qualificazione all'ultimo atto del torneo Atp 500. Lo riporta corrieredellosport.it