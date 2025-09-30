Sinner-De Minaur | Jannik smaltisce il dolore e va in finale 6-3 4-6 6-2 | Ieri il ritiro di Musetti

Undicesimo confronto tra il n. 2 del mondo e l'australiano: Jannik Sinner ha vinti i precedenti dieci. In palio la finale contro il vincente di Tiem-Medvedev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-De Minaur: Jannik smaltisce il dolore e va in finale 6-3 4-6 6-2 | Ieri il ritiro di Musetti

In questa notizia si parla di: sinner - minaur

US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti

Jannik Sinner vince questo game che avrebbe portato de Minaur a servire per il set e pareggia i conti nel parziale: è 4-4! - X Vai su X

Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook

Sinner soffre ma supera De Minaur e i problemi fisici: terza finale consecutiva a Pechino per Jannik - Diretta live del match tra Sinner e De Minaur, con Jannik che sfida l'amico Alex per conquistare la terza finale consecutiva all'ATP 500 di Pechino e accorciare su Alcaraz ... Riporta sport.virgilio.it

Sinner supera uno stoico De Minaur in tre set e si prende la finale a Pechino - L’altoatesino fatica a tratti, ma viene a capo con personalità di un match non semplice e domani si giocherà il titolo Jannik Sinner torna in finale a Pechino per il terzo anno consecutivo. Secondo tennisitaliano.it