Sinner-De Minaur | Jannik smaltisce il dolore dopo il set perso 6-3 4-6 5-1 |  Ieri il ritiro di Musetti tra i fischi

Xml2.corriere.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undicesimo confronto tra il n. 2 del mondo e l'australiano: Jannik Sinner ha vinti i precedenti dieci. In palio la finale contro il vincente di Tiem-Medvedev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner de minaur jannik160smaltisce il dolore dopo il set perso 6 31604 6 5 1160160160ieri il ritiro di musetti tra i fischi

© Xml2.corriere.it - Sinner-De Minaur: Jannik smaltisce il dolore dopo il set perso 6-3 4-6 5-1 |  Ieri il ritiro di Musetti (tra i fischi)

In questa notizia si parla di: sinner - minaur

US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti

sinner de minaur jannik160smaltisceSinner tutto in controbalzo: scambio da Play Station nel primo set con De Minaur - L’azzurro colpisce tutto in anticipo e in avanzamento con il dritto e chiude il punto Primo set di altissimo livello giocato da Jannik Sinner contro Alex de Minaur che ha regalato alcuni highlights e ... Si legge su tennisitaliano.it

sinner de minaur jannik160smaltisceSinner-De Minaur diretta Cina Open: segui la semifinale. Tennis oggi LIVE - Il numero due al mondo sfida l'australiano a Pechino: in palio la qualificazione all'ultimo atto del torneo Atp 500. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner De Minaur Jannik160smaltisce