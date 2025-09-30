Sinner-De Minaur Jannik annulla due palle del controbreak 5-2 | Ieri il ritiro di Musetti tra i fischi

Undicesimo confronto tra il n. 2 del mondo e l'australiano: Jannik Sinner ha vinti i precedenti dieci. In palio la finale contro il vincente di Tiem-Medvedev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-De Minaur, Jannik annulla due palle del controbreak 5-2 | Ieri il ritiro di Musetti (tra i fischi)

In questa notizia si parla di: sinner - minaur

US Open 2025, Sinner e Musetti buona la prima. Bene anche Zverev, avanti pure De Minaur, Paul e Bublik

US Open, Auger-Aliassime elimina De Minaur e avanza in semifinale: affronterà il vincente tra Sinner e Musetti

US Open 2025, Felix Auger Aliassime vince la maratona con de Minaur e attende Sinner o Musetti

Sinner-De Minaur all'ATP Pechino, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkyTennis - X Vai su X

Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur in semifinale a Pechino ? - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-De Minaur 4-2, in palio la finale dell'Atp 500 di Pechino. Dove vederla in tv e streaming - Archiviata la vittoria contro Marozsan ai quarti di finale, match che Jannik Sinner ha vinto in due set, è già tempo di pensare alla semifinale. Segnala leggo.it

Sinner-De Minaur, diretta Atp 500 Pechino: la semifinale di Jannik in tempo reale - Il numero 2 al mondo contende all'australiano numero 7 l'accesso all'ultimo atto del 500 cinese in programma l'1 ottobre ... Come scrive tuttosport.com