Sinner De Minaur è la prova dell’11 C’è in palio la finale | Ma sarà dura
Se la partita ogni volta è un test. Se il punto può diventare il foglio bianco di un esperimento. In quella piccola rivoluzione che Jannik Sinner a Pechino sta provando a portare nel suo gioco, anche il match vinto contro Marozsan, il numero 57 al mondo, somiglia a una prova per il futuro. Altrettanto sarà contro Alex De Minaur, che lo aspetta in semifinale. Nonostante lo abbia già battuto 10 volte su 10 e conosca tutti i dettagli tecnici del settimo giocatore della classifica mondiale. La vittoria su Marozsan (6-1, 7-5) è il successo numero 40 in stagione e porta un 90% del ‘vecchio’ Sinner e forse un 10% di novità: non eccessive in questo caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
