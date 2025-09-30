Sinner concede un set ma vola in finale a Pechino | De Minaur ancora ko

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jannik Sinner conquista la finale a Pechino. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur, numero otto del mondo, nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Sinner si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. Nell'ultimo atto del torneo il numero due del mondo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - concede

Jannik Sinner ritrova il suo habitat e non concede scampo a Galan nel debutto a Cincinnati

Sinner si concede ai giornalisti alla vigilia di Us Open: “Sto bene, non mi piace dire di essere il numero 1”

Sinner cede alla tentazione e si concede un numero da circo: show a Pechino, risate in allenamento

Sinner concede un set, ma vola in finale a Pechino: De Minaur ancora ko - Sinner continua a giocare con il pilota automatico, soprattutto al servizio, tornato letale dopo i blackout di New York, e conquista ... Riporta adnkronos.com

sinner concede set volaSinner soffre ma vola in finale a Pechino, battuto De Minaur in tre set - Dopo aver dominato il primo set, l'azzurro ha un vistoso calo fisico e soffre più del previsto per battere De Minaur. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Concede Set Vola