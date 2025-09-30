Sinner concede un set a de Minaur poi lo schianta nel terzo set Jannik è in finale a Pechino

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l'undicesima volta in undici sfide de Minaur. Jannik raggiunge la finale del torneo ATP 500 di Pechino, sfiderà Medvedev o Tien. 🔗 Leggi su Fanpage.it

