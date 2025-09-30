Sinner concede un set a de Minaur poi lo schianta nel terzo set Jannik è in finale a Pechino
Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l'undicesima volta in undici sfide de Minaur. Jannik raggiunge la finale del torneo ATP 500 di Pechino, sfiderà Medvedev o Tien. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sinner - concede
Jannik Sinner ritrova il suo habitat e non concede scampo a Galan nel debutto a Cincinnati
Sinner si concede ai giornalisti alla vigilia di Us Open: “Sto bene, non mi piace dire di essere il numero 1”
Sinner cede alla tentazione e si concede un numero da circo: show a Pechino, risate in allenamento
Adesso è #sinner che concede palla break, la prima. Della partita #ChinaOpen - X Vai su X
ATP 500 Pechino 2025 Jannik Sinner avanza al terzo turno. L'azzurro concede un set al qualificato Terence Atmane (già incontrato e battuto a Cincinnati), poi la spunta al terzo set con un bagel (6-4 5-7 6-0). Quarti di finale per Jannik contro l'uncheres - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Sinner – De Minaur per la finale di Pechino: un set a testa, 3-0 per Jannik nel terzo - Il numero 2 del mondo in campo per dare l’assalto al torneo che lo ha visto finalista nelle ultime due stagioni ... repubblica.it scrive
Sinner-De Minaur, un set per uno. Ora si gioca per il terzo. La semifinale. LIVE - 0 con De MinaurPrimo 15 per Alex causato da un dritto lu ... Da msn.com