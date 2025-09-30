Dopo dieci sconfitte consecutive e con l’ultimo set vinto cinque anni fa l’australiano De Minaur ha cominciato a capire come mettere in difficoltà Jannik Sinner. Ci ha provato in tutti i modi ma alla fine il tennista azzurro ha ottenuto l’undicesima vittoria (su undici) dopo una battaglia durissima: due ore e ventuno minuti per conquistare la trentesima finale della carriera, la terza consecutiva a Pechino. Per completare l’opera domani Jannik (alle 8 ora italiana) sfiderà in finale il vincitore della sfida tra Tien e Medvedev. Rischi e allarme fisico Alla vigilia Sinner aveva avvertito che contro De Minaur non sarebbe stato facile, sottolineando i miglioramenti dell’australiano e un nuovo modo di giocare. 🔗 Leggi su Panorama.it

Sinner che fatica con De Minaur Soffre, vince e conquista la finale