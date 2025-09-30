Sinner batte De Minaur e vola in finale all’Atp di Pechino

Jannik Sinner è in finale all' Atp 500 di Pechino per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto per l'11esima volta su altrettanti incontri l'australiano Alex De Minaur, di cui si conferma bestia nera, in una partita tuttavia molto più equilibrata dei precedenti con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2. Si ferma a 21 la striscia di set consecutivi vinti dall'altoatesino contro il 26enne di Sydney, capace di trovare le armi per contrastare da fondo campo il numero due del mondo soprattutto nel secondo parziale con alcuni game fiume durati più di 10 minuti. All'ultimo atto troverà uno fra l'americano Learner Tien, che ha superato ai quarti Lorenzo Musetti, e un ritrovato Daniil Medvedev, capace di battere 2-0 il tedesco Alexander Zverev.

