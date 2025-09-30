Sinner batte De Minaur e conquista la finale di Pechino | domani in campo alle 8

Jannik Sinner continua a confermarsi protagonista assoluto del circuito. Il numero due del mondo ha superato Alex De Minaur in semifinale e domani, alle ore 8 italiane, scenderà in campo per disputare la finale dell’ATP 500 di Pechino. Una semifinale combattuta. Il match è durato oltre due ore e ha regalato intensità ed emozioni. Sinner ha vinto con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, mostrando grande determinazione e capacità di gestione nei momenti delicati. Dopo un primo set controllato con autorità, l’altoatesino ha concesso qualcosa di più nel secondo, permettendo all’australiano di pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

