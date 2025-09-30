Sinner batte De Minaur e conquista la finale di Pechino | domani in campo alle 8
Jannik Sinner continua a confermarsi protagonista assoluto del circuito. Il numero due del mondo ha superato Alex De Minaur in semifinale e domani, alle ore 8 italiane, scenderà in campo per disputare la finale dell’ATP 500 di Pechino. Una semifinale combattuta. Il match è durato oltre due ore e ha regalato intensità ed emozioni. Sinner ha vinto con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, mostrando grande determinazione e capacità di gestione nei momenti delicati. Dopo un primo set controllato con autorità, l’altoatesino ha concesso qualcosa di più nel secondo, permettendo all’australiano di pareggiare i conti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sinner - batte
Non succedeva da 25 anni, Sinner batte un altro record
Tennis: Cincinnati, Sinner batte Mannarino e va ai quarti
Sinner lo batte, Bublik a fine partita: “Io non sono scarso, ma questa è IA”
È semifinale Sinner batte in due set Marozsan nei China Open e conquista la semifinale a Pechino #Tuttosport #Sinner - facebook.com Vai su Facebook
Atp Pechino, #Sinner batte Marozsan in due set e va in semifinale - X Vai su X
Sinner concede un set a de Minaur, poi lo schianta nel terzo set. Jannik è in finale a Pechino - Sinner non gioca la migliore delle partita, ma comunque batte per l'undicesima volta in undici sfide de Minaur ... Segnala fanpage.it
Atp Pechino, Sinner batte De Minaur in 3 set e vola in finale - 3 in 40 minuti di gioco), ma l'australiano si è poi imposto nel secondo (6- Da tg24.sky.it