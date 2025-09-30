Sindacati in agitazione | L’amministrazione non ci vuole ascoltare
L’amministrazione predica ancora una volta affacciata al balcone di palazzo civico quella che è ormai una litania che poi non mette mai in pratica. Parla di dialogo costruttivo, di impegno a trovare soluzioni condivise, salvo poi disattendere ogni richiesta dei sindacati per mesi e mesi. Stiamo ancora aspettando una risposta alla nostra richiesta d’incontro urgente inviata il 10 luglio: questo è il dialogo costruttivo, la condivisione? Non le mandano a dire i segretari delle funzioni pubbliche di Cgil, Csa e Uil, Laura Bacci, Annamaria Mosti e Claudio Salvadori, che tornano ad affondare il colpo, evidenziando le ormai croniche tensioni nelle relazioni fra i tre sindacati e l’ amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
