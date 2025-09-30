Simona Ventura è l'araba fenice della tv | ecco come si è ripresa la sua vetrina con il Grande Fratello

Dopo quattro anni di mattinate in Rai con Citofonare Rai2 e un ponte con NOVE che le ha consentito di prendere aria al tavolo di Che Tempo Che fa come spalla di Fazio, Simona Ventura si riprende i reality show con la conduzione del Grande Fratello. Più del programma in sé, è il suo ritorno ad aver fatto rumore agli ascolti tv. "Crederci sempre, arrendersi mai", il suo motto è sempre stato cassazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

