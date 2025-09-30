Simona Ventura brutto risveglio | la notizia dopo la prima puntata del Grande Fratello

È partita ieri sera la nuova edizione del Grande Fratello e il debutto non è passato inosservato. Sui social i commenti sono stati unanimi nel sottolineare l’ottima prova di Simona Ventura, che per la prima volta si è trovata alla guida del reality show più famoso della televisione italiana. La conduttrice è apparsa a suo agio fin dai primi minuti, muovendosi con sicurezza nello studio e interagendo con concorrenti e opinionisti senza far pesare l’esordio in un ruolo tanto delicato. Una sfida non semplice, ma che il pubblico sembra aver accolto con favore. Dal punto di vista degli ascolti, il ritorno del GF ha registrato numeri in linea con la passata stagione condotta da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it