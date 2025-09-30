Simona Cives è la nuova direttrice delle Biblioteche di Roma

30 set 2025

Simona Cives è la nuova direttrice di Biblioteche di Roma. Succederà a Cinzia Esposito che ha tenuto ad interim le redini del Sistema biblioteche centri culturali fino al 23 settembre.Una nuova direttrice per le biblioteche della CapitaleIl sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

