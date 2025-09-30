Simona Bortoletto travolta e uccisa dal collega l'autopsia | Investita di spalle

Dall'autopsia è emerso che Simona Bortoletti è stata investita mentre camminava di spalle a Fiumicino. Ancora al vaglio la posizione dell'automobilista, il suo collega Cristiano Maggetti, indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

