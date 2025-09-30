Siglato il primo protocollo operativo tra il Comune di Trieste e il comando provinciale dei vigili del fuoco

Siglato il primo protocollo operativo tra il Comune di Trieste e il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Presenti alla sigla il sindaco Roberto Dipiazza, l'assessore alle politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Alberto Maiolo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: siglato - primo

Siglato il primo protocollo operativo tra il Comune di Trieste e il comando provinciale dei vigili del fuoco

Siglato il primo protocollo operativo tra il Comune di Trieste e il comando provinciale dei vigili del fuoco https://ift.tt/IlR2N1X https://ift.tt/uMW4JIE - X Vai su X

BARI-SAMPDORIA 1-1 Succede tutto nel primo tempo. Al vantaggio ospite siglato da #Depaoli (28') risponde #Moncini (32'), ottimamente servito da Dickmann - facebook.com Vai su Facebook

ASPI e Protezione Civile, siglato protocollo per potenziare l'assistenza lungo la rete autostradale - La Direzione del IX Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia e il Nucleo Operativo “Humint” della Protezione Civile hanno recentemente sottoscritto un protocollo d’intesa che mira a migliorare ... Da affaritaliani.it

Siglato protocollo tra Regione e Guardia di Finanza su appalti, esenzioni e interventi sociali - Il protocollo prevede, tra le altre cose, la creazione di un Tavolo di coordinamento operativo tra Sanità e Guardia di Finanza. Lo riporta quotidianosanita.it