Siglato il patto | fondi a Cederna per i più giovani
Anche Cederna ha il suo patto di cittadinanza. Con l’idea di coinvolgere di più i giovani e trovare più spazi, anche fisici, per loro. Almeno è questa l’intenzione della Consulta Cederna-Cantalupo alla sottoscrizione dell’accordo con il Comune di Monza, che prevede un contributo pubblico di 40mila euro da investire in due anni in attività di interesse sociale. Il progetto si chiama “Cederna in azione: costruire comunità insieme“, e l’ente capofila è la cooperativa Carrobiolo 2000. "Abbiamo creato un gruppo di lavoro che ha coinvolto tutta la Consulta, cercando di immaginarci il quartiere del futuro – afferma Nadia Patriarca (foto), coordinatrice della Consulta Cederna-Cantalupo –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
