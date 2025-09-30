Sicut Sagittae torna a Napoli | la decima edizione della rassegna di musica antica
Tempo di lettura: 3 minuti Si aprirà domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha riconquistato la propria casa nel centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chiara. Prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, la manifestazione si è progressivamente affermata come un appuntamento di riferimento per il repertorio antico nazionale, grazie a una programmazione attenta e a interpreti specializzati di primo piano. Un percorso fra Seicento e Cinquecento. L’edizione del decennale proporrà un percorso articolato in tre appuntamenti che attraverseranno la produzione musicale dal Seicento al Cinquecento, intrecciando voci e strumenti e mettendo in luce pagine spesso trascurate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: sicut - sagittae
Torna Sicut Sagittae: nel cuore di Napoli, la decima edizione della rassegna di musica antica
EVENTO - Sicut Sagittae, torna nel cuore di Napoli la rassegna di musica antica https://ift.tt/LMgyaDt - X Vai su X
Maestro e vicemaestro Domenica 5 ottobre 2025 – ore 18.00 Fondazione Il Canto di Virgilio – Napoli ? La decima edizione della rassegna di musica antica Sicut Sagittae si apre con un concerto di straordinaria forza espressiva e fascino. ? Maestro - facebook.com Vai su Facebook
Torna Sicut Sagittae: nel cuore di Napoli, la decima edizione della rassegna di musica antica - Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel cuore del centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chia ... Scrive napolitoday.it
Napoli, Sicut Sagittae: torna nel cuore della città la Rassegna di Musica Antica. Decima Edizione con il maestro Rinaldo Alessandrini - Si apre domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha ritrovato la sua casa nel ... Secondo sciscianonotizie.it