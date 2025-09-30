Sicut Sagittae torna a Napoli | la decima edizione della rassegna di musica antica

Tempo di lettura: 3 minuti Si aprirà domenica 5 ottobre 2025 la decima edizione di Sicut Sagittae, la rassegna di musica antica che ha riconquistato la propria casa nel centro storico di Napoli, alla Domus Ars in via Santa Chiara. Prodotta dalla Fondazione Il Canto di Virgilio con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, la manifestazione si è progressivamente affermata come un appuntamento di riferimento per il repertorio antico nazionale, grazie a una programmazione attenta e a interpreti specializzati di primo piano. Un percorso fra Seicento e Cinquecento. L’edizione del decennale proporrà un percorso articolato in tre appuntamenti che attraverseranno la produzione musicale dal Seicento al Cinquecento, intrecciando voci e strumenti e mettendo in luce pagine spesso trascurate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

