Sicurezza sanitaria alla Balloon Cup in campo quasi trecento operatori

Si è conclusa con successo l’edizione 2025 della Balloon Cup, la manifestazione che nel fine settimana ha richiamato migliaia di persone all’aeroporto di San Damiano. L’evento ha visto un impegno congiunto e coordinato del servizio di Emergenza territoriale 118 Ausl Piacenza, Anpas e di Croce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

La Croce Verde Mestre ha garantito l’assistenza sanitaria alla Rampature Jam di Meolo! Una giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina con freestyle di BMX , mountain bike e roller blade , sempre in sicurezza. Un grazie agli organizzatori - facebook.com Vai su Facebook

Presso l’Università “La Sapienza” di Roma, si tiene oggi il XII Congresso Internazionale di Sanità Marittima “La sicurezza sanitaria a bordo di navi passeggeri”, presieduto dal Prof. Mauro Salducci, Colonnello medico e Responsabile del VI Reparto, Medicina L - X Vai su X

Balloon Cup, l’impegno di 118, Anpas e Croce Rossa: 35 interventi effettuati - Si è conclusa con successo l’edizione 2025 dell’Aeronautica militare Balloon Cup, la manifestazione che lo scorso fine settimana ha richiamato migliaia di ... piacenzasera.it scrive

Si sente male nel traffico all’uscita dalla Balloon Cup, i carabinieri soccorrono ragazza incinta - Si sente male all'uscita dalla Balloon Cup, i carabinieri soccorrono giovane donna incinta. Come scrive piacenzasera.it