Sicurezza flop del corteo Testa | Solo sei presenti

SANTA CROCE La manifestazione notturna nei luoghi dello spaccio e del degrado è stata un flop. "Purtroppo un clamoroso flop – commenta Carmine Testa, l’organizzatore – Dai contatti sui social e dagli incontri in paese sembrava che avrebbero partecipato molti cittadini, ma alla fine ci siamo trovati in 6. Siamo stati lì a discutere della cosa e siamo tornati a casa. La cosa positiva è che comunque porteremo tutte le istanze in Comune. Il mio e il nostro impegno non cesserà, sarò sempre sul corso per cercare di far migliorare le condizioni". Testa aveva regolarmente avvertito la questura e sabato a Santa Croce è stato organizzato un servizio di ordine pubblico con 3 carabinieri e 3 poliziotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
