Sicurezza e crack nel centro storico bagarre in consiglio comunale

Genovatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bagarre in consiglio comunale sul tema della sicurezza a Genova, con una serie di interventi del centrodestra a inizio seduta. Al centro degli interventi, la visita di stamattina della sindaca Silvia Salis nel centro storico, nelle strade in cui i residenti denunciano da tempo spaccio e degrado. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sicurezza - crack

Genova, crack nel centro storico, Salis: "Oltre l'emergenza. Il governo faccia la sua parte" - La sindaca ha poi ricordato che Genova ha accolto 400 minori stranieri non accompagnati solo nel 2025, con 9 nuovi casi solo nella notte precedente

