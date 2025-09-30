Sicurezza a Santa Croce sull' Arno | al via i servizi serali della Polizia Municipale
L'amministrazione comunale di Santa Croce Sull'Arno, con una nota, informa che nelle prossime settimane "la polizia locale di Santa Croce sull'Arno, in alcune serate, affiancherà i carabinieri nella vigilanza del tessuto urbano ed extraurbano". Lo scopo è quello di "migliorare la vigilanza del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - santa
Santa Maria, il bilancio di un anno di attività del Comitato: "Bene i parcheggi, male movida e sicurezza"
Centro per i senzatetto a Santa Lucia, residenti preoccupati: "Sicurezza del quartiere a rischio"
Sergio Pomponio, il nuovo prefetto su Santa Rosa: "Più sicurezza per alcuni punti del percorso"
Leggi su Tgr Abruzzo Operazione sicurezza Blitz dei Carabinieri nella zona di piazza Santa Caterina, teatro di frequenti episodi di microcriminalità - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza a Santa Croce, al via ai servizi notturni per la polizia municipale - L'amministrazione comunale di Santa Croce Sull'Arno, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del comando di polizia municipale, punta a migliorare ... Da gonews.it
Incidente tra due auto a Santa Croce, ci sono feriti - Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Santa Croce sull'Arno tra due auto rimaste coinvolte, per cause in corso di accertamento, in uno scontro ... Scrive gonews.it