Sicilia Trasporti gratuiti per le divise | USIM guarda con fiducia al futuro

Riceviamo e pubblichiamo da USIM – Ogni giorno, donne e uomini in uniforme percorrono chilometri per raggiungere i luoghi in cui prestano servizio: porti, caserme, stazioni, uffici sparsi sul territorio siciliano. Spesso lo fanno in condizioni difficili, con urgenze improvvise e con la consapevolezza che da loro dipende la sicurezza di tutti. Per questo, la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici rappresenta da tempo un sostegno concreto, non solo economico ma anche morale. È un modo attraverso cui le istituzioni dicono: “Siamo al vostro fianco”. Il Decreto Assessoriale del 29 maggio 2025, che proroga fino al 30 settembre 2025 la convenzione per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma per motivi di servizio, è stato accolto con soddisfazione dall’Unione Sindacale Italiana Marina (USIM). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

